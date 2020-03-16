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100 млн грн в никуда. Почему никак не реконструируют парки в Николаеве

Жители двух крупнейших микрорайонов Николаева требуют от власти навести порядок в любимом парке Лески. 30-летние сосны погибают, озеро зарастает камышом, школьникам нечем здесь заняться, а на детской площадке очередь детей на качели. За деньгами на ремонт чиновники отправили дирекцию парка к депутату от округа. Будут финансировать, если парк ему интересен.

Впрочем, лоббизм не гарантирует успеха. Третий год ремонтируют детский городок Сказка с фонтанами, аттракционами, арт-объектами и парком. Треть территории — за строительным забором. В прошлом году депутаты дали 1 млн грн и забыли о Сказке. Всего за 2019 год департамент ЖКХ потратил на благоустройство парков и скверов 100 млн грн. Но чиновники жалуются, что денег не хватило на все запланированные объекты. Детали в сюжете Елены Горячевой.

Напомним, Николаев готовится вернуть славу города кораблестроения. Завод Океан после смены собственника наращивает объемы производства.

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