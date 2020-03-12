Возрождение кораблестроения: как николаевский завод Океан создает судна

Николаев готовится вернуть славу города кораблестроения. Завод Океан после смены собственника наращивает объемы производства. Сейчас здесь строят баржи, модернизируют и ремонтируют суда, изготавливают мосты. Квалифицированные работники начали возвращаться домой с иностранных верфей, где они работали в годы упадка украинского судостроения.

Заводу Океан почти 70 лет. Еще 20 лет назад в цехах одновременно строились 27 судов. Но за последние 10 лет российский владелец довел предприятие до банкротства. С 4 тыс. работников осталось 100. Детали в сюжете Елены Горячевой.

Напомним, в портах Украины вводят контроль судов из-за коронавируса.

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