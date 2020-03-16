100 млн грн в нікуди. Чому ніяк не реконструюють парки у Миколаєві

Жителі двох найбільших мікрорайонів Миколаєва вимагають від влади навести лад в улюбленому парку Ліски. 30-річні сосни гинуть, озеро заростає очеретом, школярам немає чим тут зайнятись, а на дитячому майданчику черга дітлахів на гойдалки. За грошима на ремонт чиновники відправили дирекцію парку до депутата від округу. Фінансуватимуть, якщо парк йому цікавий.

Втім, лобізм не гарантує успіху. Третій рік ремонтують дитяче містечко Казка з фонтанами, атракціонами, арт-об’єктами і парком. Третина території – за будівельним парканом. Торік депутати дали 1 млн грн і забули про Казку. Загалом за 2019 рік департамент ЖКГ витратив на благоустрій парків і скверів 100 млн грн. Але чиновники скаржаться, що грошей не вистачило на всі заплановані об’єкти. Деталі у сюжеті Олени Горячевої.

Нагадаємо, Миколаїв готується повернути славу міста кораблебудування. Завод Океан після зміни власника нарощує обсяги виробництва.

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