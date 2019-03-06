100 тыс. грн за наркоторговца: охота на преступников в Днепре

Днепр утопает в надписях каналов одного из мессенджеров, где каждый может приобрести наркотики.

В городе начали бороться с анонимными сбытчиками психотропных веществ. Через полную анонимность за полтора года правоохранители привлекли к ответственности только нескольких человек.

Терпение лопнуло у городского головы Днепра Бориса Филатова – на своей странице в соцсети он предложил 100 тысяч гривен тому, кто предоставит информацию о наркосбытчиках, которые ночью рисуют метки на зданиях. Деньги большие, однако, по сравнению с теми, которые тратят на борьбу с последствиями вандализма, значительно меньше.

Особенно много надписей возле учебных заведений. Коммунальщики не успевают их убирать.

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В городской власти награду за информацию о наркосбытчиках планируют сделать постоянной. Уже на ближайшей сессии горсовета внесут проект решения, который юридически закрепит механизм выплаты таких вознаграждений, правда, уже из бюджета, а не из фонда мэра.

К слову, бороться с наркотиками решили и в Виннице. Здесь активисты закрашивают коды.

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