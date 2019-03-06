100 тис. грн за наркоторговця: полювання на злочинців у Дніпрі

Дніпро потопає в написах каналів одного з месенджерів, де кожен може придбати наркотики.

У місті почали боротися з анонімними збувачами психотропних речовин. Через повну анонімність за півтора року правоохоронці притягнули до відповідальності лише кількох осіб.

Терпець урвався в міського голови Дніпра Бориса Філатова – на своїй сторінці в соцмережі він запропонував 100 тисяч гривень тому, хто надасть інформацію про наркозбувачів, які вночі малюють мітки на будівлях. Гроші великі, однак порівняно з тими, які витрачають на боротьбу із наслідками вандалізму, значно менші.

Особливо багато надписів біля навчальних закладів. Комунальники не встигають їх прибирати.

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У міській владі нагороду за інформацію про наркозбувачів планують зробити постійною. Вже на найближчій сесії міськради внесуть проект рішення, який юридично закріпить механізм виплати таких винагород, щоправда, вже з бюджету, а не із фонду мера.

До слова, боротися з наркотиками вирішили і у Вінниці. Тут активісти замальовують коди.

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