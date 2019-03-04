7-летний мальчик неделю умирал в муках: на Харьковщине отец убил сына

Отец в Харьковской области в поселке Шевченково убил собственного 7-летнего сына.

Мужчина ударил школьника, когда тот играл, да так, что тот отлетел в сторону и ударился головой о железную кровать.

Неделю беспомощный ребенок мучился от боли и никто – ни отец, ни мать, не вызвали скорую. Насилие в этой семье не впервые. Мужчина несколько лет назад покалечил еще одного ребенка. Из-за побоев 4-летняя дочь, больная ДЦП, попала в реанимацию.

Главу семьи сразу арестовали, он во всем признался, говорят в полиции. За убийство ребенка ему грозит пожизненное заключение.

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А вот небрежности в действиях социальных работников правоохранители не видят. Не решили и лишать ли родительских прав мать за то, что видела, как мучается ее ребенок, но и не подумала обратиться к врачам.

К слову, в Харькове парень из-за ревности жестоко убил подругу.

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