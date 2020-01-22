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12-летний украинец представил свою коллекцию на показе мод в Милане

Он мечтает стать украинским Лагерфельдом, открыть собственную сеть дизайнерских школ и стать известным на весь мир кутюрье. А пока, в свои 12, покоряет столицу моды – Милан.

Иннокентий Косенко из Днепра наравне с взрослыми представил там свою коллекцию на показе школы дизайнеров в рамках Миланской недели моды.

Мальчик занимается в дизайнерской школе в родном городе. Его коллекцию полностью изготовили в Украине и отправились поражать Милан. Репортаж Кристины Венгеляускайте.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему известные дизайнеры за секонд-хенды.

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