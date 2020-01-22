12-річний українець представив свою колекцію на показі мод у Мілані

Він мріє стати українським Лагерфельдом, відкрити власну мережу дизайнерських шкіл та стати відомим на весь світ кутюр’є. А поки, у свої 12, підкорює столицю моди – Мілан.

Інокентій Косенко з Дніпра на рівні з дорослими представив там свою колекцію на показі школи дизайнерів у рамках Міланського тижня моди.

Хлопчик займається в дизайнерській школі в рідному місті. Його колекцію повність виготовили в Україні і вирушили вражати Мілан. Репортаж Христини Венгеляускайте.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому відомі дизайнери за секонд-хенди.

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