120 км бездорожья. Когда отремонтируют часть международной трассы М21 в Винницкой области

Дорога, соединяющая Украину с Молдовой – почти 40 лет не знала ремонта. Худший участок – 120 км на территории Винницкой области. Для водителей здесь единственное правило – не попасть в канаву. На восстановление этого отрезка нужно более миллиарда гривен. Дали только 250 млн на замену семи километров покрытия.

Трасса М21 – это международная автодорога, соединяющая Украину и Молдову. Водители говорят – при случае объезжают этот путь.

Местные дорожники еще в прошлом году предложили Укравтодору профинансировать ремонт 120 километров трассы.

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Намного прочнее со слоем 32 сантиметра делают другую автодорогу М12. Это отрезок трассы, соединяющий Винницкую и Черкасскую области. И который является частью транспортного коридора, который соединяет украинский и польский порты.

На ровное и не менее прочное покрытие ожидает и международная трасса М21. Дорожники и сами надеются, что уже в следующем году – полностью ликвидируют ямы и опасность для водителей.

Ранее Факты ICTV писали про ужасное состояние трассы в Черкасской области.

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