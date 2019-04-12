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Факти / Відео / Україна

120 км бездоріжжя. Коли відремонтують частину міжнародної траси М21 на Вінниччині

Дорога, що сполучає Україну з Молдовою – майже 40 років не знала ремонту. Найгірша ділянка – 120 км на території Вінниччини. Для водіїв тут єдине правило – не втрапити в канаву. На відновлення цього відрізку потрібно понад мільярд гривень. Дали лише 250 млн на заміну семи кілометрів покриття.

Траса М21 – це міжнародний автошлях, що сполучає Україну й Молдову. Водії, кажуть – при нагоді минають цю дорогу.

Місцеві дорожники ще торік запропонували Укравтодору профінансувати  ремонт 120 кілометрів траси.

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Набагато міцніший із шаром 32 сантиметри роблять інший автошлях М12. Це відрізок траси, який сполучає Вінницьку та Черкаську області. І який є частиною  транспортного коридору, що єднає український та польський порти.

На рівне і не менш міцне покриття чекають і на міжнародній трасі М21. Дорожники і самі сподіваються, що вже наступного року – повністю ліквідують ями та небезпеку для водіїв.

Раніше Факти ICTV писали про жахливий стан траси на Черкащині.

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