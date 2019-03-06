Сажают картофель и заливают ямы клеем. На Харьковщине люди латают разбитые дороги

Ямы заделывают тестом – так харьковские активисты называют работу харьковских дорожников. Все залаты, которые делали буквально полгода назад, сошли вместе со снегом, и непроезжие участки стали просто опасными. И пока дорожники подсчитывают бюджеты и решают, на какую дорогу в первую очередь пустить деньги, активисты придумали, как обезопасить водителей от потери ходовой и колес.

Трасса Харьков-Гороховатка, ее капитально не ремонтировали с полсотни лет. Сажали в ямы картофель, латали выбоины клеем – чтобы хоть как-то привлечь внимание дорожников. Но капитального ремонта так и не дождались – в прошлом году из 130 км отремонтировали только десятую часть, закатали одним слоем асфальта, который долго не продержится, а остальные подлатали.

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Яркий пример – кольцевая дорога в объезд Харькова, ее капитально отремонтировали 8 лет назад, тогдашние руководители области обещали – асфальт, положенный по современным технологиям, выдержит любые температуры, грузовой транспорт и простоит 20 лет. Сейчас здесь нельзя поехать быстрее чем 20 км в час – покрытия просто нет.

Часть трассы принадлежит городу, часть – области. Кто и когда будет ремонтировать ее – дорожники еще решают. Обещают обновить и путь Харьков-Гороховатка, вот только, сколько километров заключат в этом году – еще решают. Пока же активисты спасаются самостоятельно – вдоль проблемных участков установили с десяток самодельных предупредительных знаков, вот только беда – кто-то постоянно их ворует.

К слову, не продержались и год после ремонта: в Ужгороде разрушились дороги за 40 млн.

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