Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

126 млн грн на Софийскую площадь. Когда отремонтируют украинские дороги

После прогулки по центру Киева в травмпункт. Это вполне реальный сценарий сейчас, ведь на всех центральных площадях столицы дорожное покрытие усеяно ямами. И это несмотря на то, что ежегодно Киев посещают более 3 млн туристов. Почти половина это иностранцы.

Киев в топе столиц, которые надо посетить этого десятилетия. В прошлом году здесь гостили 2 млн украинцев и полтора миллиона иностранцев. И практически каждый из них был на Майдане Независимости и Софийской площади. Но, к сожалению, они поражают не только историей, но и запущенностью.

В КГГА оправдываются, одновременно начать ремонт везде не могут, потому что это парализует город. Но почему-то начали  возведение стеклянного моста и Владимирской горки. Затягивает работу, и то, что проекты реконструкций нужно согласовывать с ЮНЕСКО. И божатся, что в этом году возьмутся за Софиевскую. Далее перейдут на Театральную и Майдан. Но вот хватит ли на все денег в мэрии, сомневаются.

Только ремонт Софийской площади будет стоить городу ориентировочно 126 млн грн. Подсчетов по другим даже нет. Как и конкретных сроков. Учитывая то, что на Почтовой только пандус за 7 млн ​​грн устанавливали 2 года, на центральные площади с таким рвением киевской власти точно уйдут годы.

Факты ICTV ранее писали о том, почему недельная 2-х метровая яма в столице остается не отремонтированной.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В метро Киева запускают 4G-интернет – первые станции
В метро Киева запускают 4G-интернет – первые станции
Декоммунизация в Украине: почему некоторые объекты до сих пор с советской символикой
Декоммунизация в Украине: почему некоторые объекты до сих пор с советской символикой
Станцию метро Дворец спорта закрывали из-за сообщения о минировании
Станцию метро Дворец спорта закрывали из-за сообщения о минировании
Коронавирус в Украине: инфицированный мужчина чувствует себя лучше
Коронавирус в Украине: инфицированный мужчина чувствует себя лучше
На глазах у падчерицы и ее дочери: в Киеве мужчина выбросился из окна 7 этажа
На глазах у падчерицы и ее дочери: в Киеве мужчина выбросился из окна 7 этажа
Как в Украине встречали китайцев, вернувшихся с Родины
Как в Украине встречали китайцев, вернувшихся с Родины
Без паники! Скалецкая ответила на самые распространенные вопросы о коронавирусе
Без паники! Скалецкая ответила на самые распространенные вопросы о коронавирусе
Правительство упростило процесс открытия дошкольных учреждений в Украине
Правительство упростило процесс открытия дошкольных учреждений в Украине

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка