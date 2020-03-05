126 млн грн на Софийскую площадь. Когда отремонтируют украинские дороги

После прогулки по центру Киева в травмпункт. Это вполне реальный сценарий сейчас, ведь на всех центральных площадях столицы дорожное покрытие усеяно ямами. И это несмотря на то, что ежегодно Киев посещают более 3 млн туристов. Почти половина это иностранцы.

Киев в топе столиц, которые надо посетить этого десятилетия. В прошлом году здесь гостили 2 млн украинцев и полтора миллиона иностранцев. И практически каждый из них был на Майдане Независимости и Софийской площади. Но, к сожалению, они поражают не только историей, но и запущенностью.

В КГГА оправдываются, одновременно начать ремонт везде не могут, потому что это парализует город. Но почему-то начали возведение стеклянного моста и Владимирской горки. Затягивает работу, и то, что проекты реконструкций нужно согласовывать с ЮНЕСКО. И божатся, что в этом году возьмутся за Софиевскую. Далее перейдут на Театральную и Майдан. Но вот хватит ли на все денег в мэрии, сомневаются.

Только ремонт Софийской площади будет стоить городу ориентировочно 126 млн грн. Подсчетов по другим даже нет. Как и конкретных сроков. Учитывая то, что на Почтовой только пандус за 7 млн ​​грн устанавливали 2 года, на центральные площади с таким рвением киевской власти точно уйдут годы.

Факты ICTV ранее писали о том, почему недельная 2-х метровая яма в столице остается не отремонтированной.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.