Почему недельная 2-х метровая яма в столице остается не отремонтированной

Уже больше недели никому нет дела до провалившегося асфальта в центре города на углу улиц Саксаганского – Панковской. Кажется пропасть на первый взгляд небольшой, впрочем, глубина большая – более 2,5 метра, и найти кто ответственен за устранение аварии как оказалось нелегко.

Проваленные под землю, да еще и с кипятком, машины, огромные воронки во дворах. В Киеве такая картина не редкость.

Пытаясь разминуться друг с другом, водители едва сдерживают эмоции.

Узнать почему ямой в центре города никто не занимается стараемся в Киевавтодоре. Там оправдываются – не их ответственность, потому что они заботятся только о состоянии покрытия. А здесь, подозревают, прорвало канализацию.

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В Киеводоканале своя история. Их проверка установила – провал асфальта произошел из-за разрушения плиты, перекрывает один из канализационных колодцев. Но ремонтировать сети не будут, ибо на балансе ООО Сервис на Саксаганского.

Ответственные за сети в бизнес центре неподалеку перекрестка.

По телефону директор наотрез отказался с нами встречаться. Лишь заверил – яму вскоре починят.

В профильном департаменте КГГА, говорят – их специалисты постоянно мониторят состояние дорог в столице. Но как оказалось, кто и за какие дороги несет ответственность – здесь вообще не знают.

Так что чиновники перекладывают ответственность друг на друга, а маленькая воронка может перерасти в огромную пропасть.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на Запорожье ремонтируют мариупольскую автомагистраль.

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