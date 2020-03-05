126 млн грн на Софійську площу. Коли відремонтують українські дороги

Опісля прогулянки центром Києва у травмпункт. Це цілком реальний сценарій нині, адже на усіх центральних площах столиці дорожнє покриття всіяне ямами. І це попри те, що щороку Київ відвідують понад 3 млн туристів. Майже половина іноземці.

Київ у топі столиць, які треба відвідати цього десятиліття. Торік тут гостювали 2 млн українців та півтора мільйона іноземців. І практично кожен з них був на Майдані Незалежності та Софійській площі. Та, на жаль, вони вражають не лише історією, а й занедбаністю.

У КМДА виправдовуються, одночасно розпочати ремонт всюди не можуть, бо це паралізує місто. Але чомусь почали зі зведення скляного моста і Володимирської гірки. Затягує роботу, і те, що проекти реконструкцій потрібно узгоджувати з ЮНЕСКО. Та божаться, що цьогоріч візьмуться за Софіївську. Далі перейдуть на Театральну та Майдан. Але от чи вистачить на все грошей у мерії, сумніваються.

Лише ремонт Софійської площі коштуватиме місту орієнтовно 126 млн грн. Підрахунків за іншими навіть немає. Як і конкретних термінів. З огляду на те, що на Поштовій лише пандус за 7 млн грн встановлювали 2 роки, на центральні майдани з таким завзяттям київської влади точно підуть роки.

Факти ICTV раніше писали про те, чому недільна 2-х метрова яма в столиці залишається невідремонтованою.

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