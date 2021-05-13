13 мая — день одуванчика. Рецепт вина и что из него готовят

13 мая ежегодно отмечают праздник, который посвящен “кусочку майского солнышка” — одуванчик. Сегодня — Всемирный день одуванчиков! Существует такое мнение, что происхождение праздника уходит своими корнями в французский город Ои, в котором с такой полезной растения готовят множество различных блюд. Например, салат, варенье, супы, борщи, муссы, сыр и даже хлеб.

Вообще, одуванчик издавна использовался в пищу различными народами. Его употребляли первые поселенцы на Американском континенте. Большинство народов считают одуванчик бурьяном, а в Китае его называют овощем, поскольку здесь он очень часто используется для приготовления различных блюд.

Главный же кулинарный шедевр из одуванчиков, конечно же, вино. С давних времен на Британских островах изготавливают очень популярное в Англии вино из цветков одуванчика. В своей повести “Вино из одуванчиков” Рэй Брэдбери даже воспел это вино.

С бутонов одуванчика готовят варенье, которое имеет золотисто-желтый цвет, густую консистенцию, имеет сильный аромат и резкий вкус. С поджаренных корней одуванчика делают напиток, который может служить суррогатом кофе.

Пойманное и закупоренное в бутылке лето — так написал об одуванчиковом вине Рэй Брэдбери. И именно этот роман вдохновил одну из винницких семей найти рецепт этого необычного напитка. Прошлогодний локдаун и неограниченное количество одуванчика в долине возле дома вдохновили семью изготовить этот напиток. В романе рецепта нет, поэтому искали через интернет и знакомых.

И узнали немало интересного о майском солнечном цветке: одуванчик — один из самых полезных весенних растений. Из него готовят салаты и он способен лечить печень. А еще благодаря своему солнечному окраске — главная конкурентка моркови, ибо в одуванчик больше бета каротина.

Из одуванчика готовят чрезвычайно полезные чаи и салаты. Рецепты ищите в материалах Факты ICTV.

Фото: Pixabay

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