13 травня – день кульбаби. Рецепт вина і що з нього готують

13 травня щорічно відзначають свято, яке присвячене “шматочку травневого сонечка” – кульбабі. Сьогодні – Всесвітній день кульбаб! Існує така думка, що походження свята сягає своїм корінням в французьке місто Оі, в якому з такої корисної рослини готують безліч різних страв.

Наприклад, салат, варення, супи, борщі, муси, сир і навіть хліб. Взагалі, кульбаба здавна використовувалася в їжу різними народами. ЇЇ вживали перші поселенці на Американському континенті. Більшість народів вважають кульбабу бур’яном, а в Китаї її називають овочем, оскільки тут вона дуже часто вживається для приготування різних страв.

Головним же кулінарним шедевром з кульбаб є, звичайно, вино. З давніх часів на Британських островах виготовляють дуже популярне в Англії вино з квіток кульбаби. У своїй повісті “Вино з кульбаб” Рей Бредбері навіть оспівав це вино. З бутонів кульбаби готують варення, яке має золотисто-жовтий колір, густу консистенцію, має сильний аромат і різкий смак. З підсмажених коренів кульбаби роблять напій, який може служити сурогатом кави.

Спіймане та закупорене у пляшці літо – так написав про кульбабове вино Рей Бредбері. І саме цей роман спонукав одну із вінницьких родин знайти рецепт цього незвичного напою.

Минулорічний локдаун і безмежна кількість кульбаби на долині поблизу будинку надихнули сім’ю виготовити цей напій. В романі рецепту немає, тому шукали через інтернет і знайомих. І дізнались чимало цікавого про травневу сонячну квітку: кульбаба – одна з найкорисніших весняних рослин. З неї готують салати і вона здатна лікувати печінку. А ще завдяки своєму сонячному забарвленню – головна конкурентка моркві, бо у кульбабі найбільше бета каротину.

З кульбаби готують надзвичайно корисні чаї і салати. Рецепти шукайте в матеріалах Факти ICTV.

Фото: Pixabay

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.