145 млн грн на сделанную дорогу и ни копейки на плохие — ремонт дорог в Харькове

145 млн грн на свежеотремонтированную дорогу и ни копейки в сплошные выбоины. В Харькове дорожники начали реконструкцию проспекта, который ремонтировали два года назад.

В то же время, водители говорят: в городе немало дорог, требующих немедленного ремонта, там машины буквально утопают в ямах и уничтожаются ходовые. Горожане создают петиции, которые собирают тысячи голосов, однако дорожная техника туда не доезжает.

Почему же тогда снова тратят деньги на свежеотремонтированный Московский проспект? В мэрии объясняют: там за документами не повторный ремонт, а его завершение. Работы в 2018-м не закончили, и теперь новые планы — справиться до осени. Подробнее о ситуации с дорогами в Харькове — в сюжете Татьяны Доцяк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему в Коломацкой ОТО не ремонтируют дороги.

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