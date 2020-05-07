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Факты / Видео / Украина

За 10 лет сделали только 600 метров: почему в Коломацкой ОТГ не ремонтируют дороги

Харьковские дорожники в этом году получат рекордную сумму на ремонт дорог — более миллиарда гривен. Планируют завершить три масштабные долгостроя.

А вот на дороги местного значения — денег нет. В Коломацкой ОТГ 20 километров дорог, которых, по факту, нет — яма на яме.

За десять лет сделали только 600 метров. Подробнее о ситуации с дорогами в Харьковской области смотрите в сюжете Татьяны Доцяк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, где в Киеве ремонтируют дороги.

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