За 10 лет сделали только 600 метров: почему в Коломацкой ОТГ не ремонтируют дороги

Харьковские дорожники в этом году получат рекордную сумму на ремонт дорог — более миллиарда гривен. Планируют завершить три масштабные долгостроя.

А вот на дороги местного значения — денег нет. В Коломацкой ОТГ 20 километров дорог, которых, по факту, нет — яма на яме.

За десять лет сделали только 600 метров. Подробнее о ситуации с дорогами в Харьковской области смотрите в сюжете Татьяны Доцяк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, где в Киеве ремонтируют дороги.