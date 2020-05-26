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145 млн грн на зроблену дорогу і ні копійки на погані – ремонт доріг у Харкові

145 млн грн на свіжовідремонтовану дорогу і ні копійки на суцільні вибоїни. У Харкові дорожники почали реконструкцію проспекту, який ремонтували два роки тому.

Водночас, водії ж кажуть: у місті чимало доріг, які потребують негайного ремонту, там автівки буквально потопають у ямах і нищаться ходові. Містяни створюють петиції, які збирають тисячі голосів, однак дорожня техніка туди не доїжджає.

Чому ж тоді знову витрачають гроші на свіжовідремонтований Московський проспект. У мерії пояснюють: там за документами не повторний ремонт, а його завершення. Роботи у 2018-му не закінчили, тож тепер нові плани – впоратися до осені. Докладніше про ситуацію з дорогами у Харкові – в сюжеті Тетяни Доцяк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому в Коломацькій ОТГ не ремонтують дороги.

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