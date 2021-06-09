150 км за 85 млрд грн: какой будет Большая окружная дорога и когда ее построят

Первый этап проекта Большой окружной дороги вокруг Киева практически завершен. В Укравтодоре обещают начать строительство до конца 2021 года, а завершить уже в 2025.

При этом бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не верит, что дорога будет построена так быстро.

По его прогнозам, в лучшем случае на реализацию такого масштабного проекта потребуется десять лет.

— В то, что до конца года публично начнут работы – я верю, но достроят ее только тогда, когда правительство выделит на это отдельное финансирование. Если за 5 лет построят участок, который соединит Одесскую трассу с Варшавской – это уже будет большим успехом, — заявил он.

Какой будет трасса

Как рассказал глава организации, занимавшейся проектированием – общая протяженность новой трассы составит почти 150 км, а строительство обойдется примерно в 85 млрд грн. Она будет вынесена за Киев на расстояние от 40 до 50 км.

Дорога соединит между собой Ирпень, Ворзель, Васильков, Обухов, Украинку, Борисполь и Бровары. Таким образом столицу планируют освободить от 80% грузовиков, которые проезжают город транзитом, создавая там пробки.

Первый участок длинной 18 км в основном будет проложен через лес и болото, однако часть трассы пройдет через два дачных поселка, в которых 8 частных домов попадут под снос. Его планируют закончить в течение двух лет.

По словам главы проектной организации, владельцы этих домов уже дали предварительное согласие на использование их частной территории.

В начале этого участка Большой окружной, который будет самым дорогим, построят двухуровневую развязку с эстакадой, а возле города Украинка возведут мост через Днепр.

Финансирование строительства

Проект разработан таким образом, чтобы потратить на его реализацию как можно меньше денег, а оформлена документация с учетом требований международных доноров, которые могли бы инвестировать в строительство, либо предоставить кредиты на льготных условиях.

Укравтодор уже подписал соглашение о сотрудничестве со строительной компанией из США, однако будет ли она заниматься прокладкой Окружной – неизвестно.

Как рассказал представитель госкомпании, подрядчика будут избирать на тендерной основе. Условиями к участию в нем будет наличие опыт подобных работ, скорость их завершения, приемлемая цена и способность привлечь финансирование на выгодных для Украины условиях.

Строительство Подольско-Воскресенского моста

Летом 2020 года мэр Киева Виталий Кличко пообещал открыть первую очередь Подольско-Воскресенского моста через Днепр.

Автомобильное движение по нему планировали запустить еще прошлой осенью, однако строительство не закончено до сих пор.

Возводить переправу, проект которой был одобрен еще в 80-х года, начали в 1993 году, однако с тех пор строительство останавливалось несколько раз из-за нехватки денег в бюджете Киева.

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