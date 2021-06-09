150 км за 85 млрд грн: якою буде Велика кільцева дорога та коли її побудують

Перший етап проекту Великої кільцевої дороги навколо Києва практично завершено. В Укравтодорі обіцяють почати будівництво до кінця 2021 року, а завершити вже у 2025.

При цьому колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян не вірить, що дорогу буде побудовано настільки швидко.

За його прогнозами, в найкращому випадку на реалізацію такого масштабного проекту потрібно десять років.

– У те, що до кінця року публічно почнуть роботи – я вірю, але добудують її лише тоді, коли уряд виділить на це окреме фінансування. Якщо за 5 років побудують ділянку, яка з’єднає Одеську трасу із Варшавською – це вже буде великим успіхом, – заявив він.

Якою буде траса

Як розповів очільник організації, що займалася проектуванням – загальна протяжність нової траси складе майже 150 км, а будівництво коштуватиме близько 85 млрд грн. Вона буде винесена за Київ на відстань від 40 до 50 км.

Дорога з’єднає між собою Ірпінь, Ворзель, Васильків, Обухів, Українку, Бориспіль та Бровари. Таким чином столицю планують звільнити від 80% вантажівок, які проїжджають місто транзитом, створюючи там затори.

Першу ділянку довжиною 18 км в основному буде прокладено через ліс та болото, проте частина траси пройде через два дачних селища, в яких 8 приватних будинків буде знесено. Будівництво планують закінчити протягом двох років.

За словами очільника проектної організації, власники цих будинків вже дали попередню згоду на використання їхньої приватної території.

На початку цієї ділянки Великої кільцевої, яка буде найдорожчою, побудують дворівневу розв’язку з естакадою, а біля міста Українка зведуть міст через Дніпро.

Фінансування будівництва

Проект розроблено таким чином, щоб витратити на його реалізацію якомога менше грошей, а оформлено документацію з урахуванням вимог міжнародних донорів, які могли б інвестувати у будівництво, або надати кредити на пільгових умовах.

Укравтодор вже підписав угоду про співпрацю з будівельною компанією з США, проте чи буде вона займатися прокладкою Кільцевої – невідомо.

Як розповів представник держкомпанії, підрядника обиратимуть на тендерній основі. Умовами для участі в ньому буде наявність досвіду подібних робіт, швидкість їх завершення, прийнятна ціна та здатність залучити фінансування на вигідних для України умовах.

Будівництво Подільсько-Воскресенського моста

Влітку 2020 року мер Києва Віталій Кличко пообіцяв відкрити першу чергу Подільсько-Воскресенського моста через Дніпро.

Автомобільний рух по ньому планували запустити ще минулої осені, проте будівництво не закінчено і досі.

Зводити переправу, проект якої було схвалено ще у 80-х роках, почали в 1993 році, проте з того часу будівництво зупинялося кілька разів через брак грошей в бюджеті Києва.

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