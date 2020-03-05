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189 дней у власти. Каким было правительство Гончарука

Правительство Алексея Гончарука проработало чуть больше полугода. Премьер стал самым молодым в истории Украины. Обещал много улучшений – но воплотить не успел. И хотя этот Кабмин и обошелся без коррупционных скандалов – но в странные истории попадал.

Это было правительство новых лиц и правительство-рекордсмен. С самым молодым в истории 35-летним премьером, но с самым коротким сроком у власти – 189 дней.

Это было правительство больших ожиданий и громких обещаний. И первое правительство, которое закрыло свои заседания от журналистов.

Здесь не было коррупционных скандалов. А среди новых лиц можно было заметить профессионалов, вроде министра ветеранов Оксану Коляду.

Факты ICTV ранее писали о рейтинге украинских министров.

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