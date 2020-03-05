189 днів при владі. Яким був уряд Гончарука
Уряд Олексія Гончарука пропрацював трішки більше ніж півроку. Прем’єр став наймолодшим в історії України. Обіцяв багато покращень – але втілити не встиг. І хоч цей Кабмін і обійшовся без корупційних скандалів – але в дивні історії втрапляв.
Це був уряд нових облич та уряд-рекордсмен. З наймолодшим в історії 35-річним прем’єром, але з найкоротшим терміном при владі – 189 днів.
Це був уряд великих сподівань та гучних обіцянок. І перший уряд, який закрив свої засідання від журналістів.
Тут не було корупційних скандалів. А серед нових облич можна було помітити професіоналів, як от міністра ветеранів Оксану Коляду.
Факти ICTV раніше писали про рейтинг українських міністрів.
2020-03-05
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