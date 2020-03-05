Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Політика

189 днів при владі. Яким був уряд Гончарука

Уряд Олексія Гончарука пропрацював трішки більше ніж півроку. Прем’єр став наймолодшим в історії України. Обіцяв багато покращень – але втілити не встиг. І хоч цей Кабмін і обійшовся без корупційних скандалів – але в дивні історії втрапляв.

Це був уряд нових облич та уряд-рекордсмен. З наймолодшим в історії 35-річним прем’єром, але з найкоротшим терміном при владі – 189 днів.

Це був уряд великих сподівань та гучних обіцянок. І перший уряд, який закрив свої засідання від журналістів.

Тут не було корупційних скандалів. А серед нових облич можна було помітити професіоналів, як от міністра ветеранів Оксану Коляду.

Факти ICTV раніше писали про рейтинг українських міністрів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Чи продовжаться реформи? Реакція США на новий Кабмін України
Чи продовжаться реформи? Реакція США на новий Кабмін України
Промови Зеленського та Гончарука: про що говорять жести та міміка
Промови Зеленського та Гончарука: про що говорять жести та міміка
Новий склад Кабміну: хто такі нові міністри та чи зможуть вони працювати
Новий склад Кабміну: хто такі нові міністри та чи зможуть вони працювати
Відставка уряду України: чому стала можливою та чого чекати від Кабміну Шмигаля
Відставка уряду України: чому стала можливою та чого чекати від Кабміну Шмигаля
Денис Шмигаль – прем’єр-міністр України. Чи працюватиме він ефективніше
Денис Шмигаль – прем’єр-міністр України. Чи працюватиме він ефективніше
Гончарук: Не отримував жодної незаконної команди від президента
Гончарук: Не отримував жодної незаконної команди від президента
Рада відправила Кабмін Гончарука у відставку
Рада відправила Кабмін Гончарука у відставку
Можлива відставка Гончарука: головні причини
Можлива відставка Гончарука: головні причини

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка