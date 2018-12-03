-20 на дворе, а туалет на улице. На Волыни почти в сотни школ нет туалетов

И в мороз, и в дождь на улицу, чтобы сходить в туалет. На Волыни почти сотня школ без внутренних туалетов. А те, что на улице – иногда такие, что страшно смотреть.

Чиновники оправдываются – школы сельские, старые. Сделать санузел внутри, как правило, невозможно – надо достраивать помещения.

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Сотни детей и в дождь, и в мороз бегают на улицу за 10-ки метров. Бегают туда раздетые, чтобы быстрее. Поэтому нередко и болеют.

К слову, столовая через двор, туалет на улице: как учатся школьники в Николаевской области.

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