-20 на дворе, а туалет на улице. На Волыни почти в сотни школ нет туалетов

И в мороз, и в дождь на улицу, чтобы сходить в туалет. На Волыни почти сотня школ без внутренних туалетов. А те, что на улице – иногда такие, что страшно смотреть.

Чиновники оправдываются – школы сельские, старые. Сделать санузел внутри, как правило, невозможно – надо достраивать помещения.

Смотрите: Пункты обогрева в Черкассах: кто может обратиться и адреса

Сотни детей и в дождь, и в мороз бегают на улицу за 10-ки метров. Бегают туда раздетые, чтобы быстрее. Поэтому нередко и болеют.

К слову, столовая через двор, туалет на улице: как учатся школьники в Николаевской области.

Опубликовано Декабрь, 03 в 10:35



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.