Пункты обогрева в Черкассах: кто может обратиться и адреса

С наступлением морозов в городах начали срочно разворачивать пункты обогрева. Ведь многие нуждаются в возможности согреться. Особенно это касается бездомных. В Черкассах уже заработали 22 таких пунктов. Прийти сюда может каждый, выпить чаю и переждать непогоду.

Пункты обогрева открыли в админпомещениях, при благотворительных организациях, территориальных центрах и в каждом микрорайоне города. Большинство ныне работает с 9 до 17.00, один – круглосуточный. Но с понижением температуры воздуха их работу продлят.

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Прошлой зимой в сильные морозы в каждый пункт обогрева ежедневно обращались почти два десятка человек. Холодные сюрпризы следует ожидать и этой зимой.

К слову, погода в Украине на сегодня, 3 декабря, прогнозируется без осадков на большей территории страны, только на западе обещают мокрый снег.

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