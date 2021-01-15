20% украинцев курят ежедневно. Почему это вредно и чем грозит

Курение — вредно для здоровья человека. Пагубная привычка может привести к раку легких, но, несмотря на это, украинцы продолжают отравлять свой организм.

Сейчас в Украине ежедневно курят более 20% людей, и только половина из них считает, что это вредно. В то же время каждый год, по данным Минздрава, в стране выявляют 13 тыс. больных раком легких, 9 тыс. из них — умирают.

Кроме того, курение негативно влияет на финансовое состояние. Обычные сигареты стоят не менее 40 грн, а для модных электронных гаджетов — от 50 грн. Устройство для подогрева табака обходится от 1 до 2 тыс. грн. Похожие цены и на вейпы.

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Людей, которые курят, призывают отказаться от вредной привычки ради собственного здоровья. Ведь главная проблема заболевания легких — то, что на ранних стадиях оно проходит бессимптомно.

Как бросить курить

Многие люди пытаются отказаться от курения, но из-за зависимости от никотина для них это бывает сложно.

Есть ряд рекомендаций, которые помогут тем, кто решил изменить свою жизнь.

Подробнее о том, как бросить курить, читайте на Фактах ICTV.

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