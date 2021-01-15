20% українців палять щодня. Чому це шкідливо і чим загрожує

Паління – шкідливе для здоров’я людини. Згубна звичка може призвести до раку легень, але, попри це, українці продовжують отруювати свій організм.

Нині в Україні щоденно палять понад 20% людей, і лише половина з них вважає, що це шкідливо. Водночас щороку, за даними МОЗ, в країні виявляють 13 тис. хворих на рак легень, 9 тис. з них – помирають.

Крім того, паління негативно впливає на фінансовий стан. Звичайні цигарки коштують щонайменше 40 грн, а для модних електронних гаджетів – від 50 грн. Пристрій для підігрівання тютюну обходиться від 1 до 2 тис. грн. Схожі ціни і на вейпи.

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Людей, які палять, закликають відмовитися від шкідливої звички задля власного здоров’я. Адже головна проблема захворювання легень – те, що на ранніх стадіях воно безсимптомне.

Як кинути палити

Багато людей намагаються відмовитися від паління, але через залежність від нікотину для них це буває складно.

Є низка рекомендацій, які допоможуть тим, хто вирішив змінити своє життя.

Детальніше про те, як кинути палити, читайте на Фактах ICTV.