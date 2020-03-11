200 тыс. эвакуированных и 10 км зоны отчуждения — годовщина взрыва на Фукусиме

Ровно девять лет назад, 11 марта 2011 года северо-восточное побережье Японии всколыхнуло землетрясение силой почти в девять баллов. Эпицентр находился в океане, поэтому он спровоцировал мощное цунами, которое буквально смывало все на своем пути. Вследствие природного катаклизма погибли 20 тыс. человек.

Кроме этого, цунами ударило по атомной электростанции Фукусима, которая находится в 220 км от Токио на побережье океана. АЭС полностью обесточило, отказали и резервные источники энергоснабжения. Из-за этого перестало работать аварийное охлаждение, резко возросла температура в реакторах, и его активная зона с ядерным топливом просто расплавилась. В течение недели произошло три взрыва на энергоблоках — в воздух попали радиоактивные вещества. Детали в сюжете Марты Вишневской.

Напомним, Литва готовится к возможному взрыву белорусской АЭС, которую строит Россия.

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