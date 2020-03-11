Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

200 тис. евакуйованих і 10 км зони відчуження – річниця вибуху на Фукусіма

Рівно дев’ять років тому, 11 березня 2011 року північно-східне узбережжя Японії сколихнув землетрус силою в майже дев’ять балів. Епіцентр знаходився в океані, тому він спровокував потужне цунамі, що буквально змивало все на своєму шляху. Внаслідок природного катаклізму загинули 20 тис. людей.

Крім цього, цунамі вдарило по атомній електростанції Фукусіма, що знаходиться за 220 км від Токіо на узбережжі океану. АЕС повністю знеструмило, відмовили і резервні джерела енергопостачання. Через це перестало працювати аварійне охолодження, різко зросла температура в реакторах і його активна зона з ядерним паливом просто розплавилася. Протягом тижня сталося три вибухи на енергоблоках – у повітря потрапили радіоактивні речовини. Деталі у сюжеті Марти Вишневської.

Нагадаємо, Литва готується до можливого вибуху білоруської АЕС, яку будує Росія.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Японії зник український марафонець Борисенко
У Японії зник український марафонець Борисенко
Коронавірус в Японії змусив Кеті Перрі й Орландо Блума відкласти весілля
Коронавірус в Японії змусив Кеті Перрі й Орландо Блума відкласти весілля
МОЗ розглядає можливість евакуації українців з Японії
МОЗ розглядає можливість евакуації українців з Японії
В Японії через коронавірус закриють школи
В Японії через коронавірус закриють школи
У Японії жінка вдруге захворіла на коронавірус
У Японії жінка вдруге захворіла на коронавірус
У трьох пасажирів Diamond Princess виявили коронавірус після повернення додому
У трьох пасажирів Diamond Princess виявили коронавірус після повернення додому
Коронавірус на Diamond Princess: з лайнера зійшли 500 пасажирів
Коронавірус на Diamond Princess: з лайнера зійшли 500 пасажирів
Коронавірус на лайнері Diamond Princess – яка ситуація з українцями
Коронавірус на лайнері Diamond Princess – яка ситуація з українцями

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка