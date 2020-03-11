200 тис. евакуйованих і 10 км зони відчуження – річниця вибуху на Фукусіма

Рівно дев’ять років тому, 11 березня 2011 року північно-східне узбережжя Японії сколихнув землетрус силою в майже дев’ять балів. Епіцентр знаходився в океані, тому він спровокував потужне цунамі, що буквально змивало все на своєму шляху. Внаслідок природного катаклізму загинули 20 тис. людей.

Крім цього, цунамі вдарило по атомній електростанції Фукусіма, що знаходиться за 220 км від Токіо на узбережжі океану. АЕС повністю знеструмило, відмовили і резервні джерела енергопостачання. Через це перестало працювати аварійне охолодження, різко зросла температура в реакторах і його активна зона з ядерним паливом просто розплавилася. Протягом тижня сталося три вибухи на енергоблоках – у повітря потрапили радіоактивні речовини. Деталі у сюжеті Марти Вишневської.

Нагадаємо, Литва готується до можливого вибуху білоруської АЕС, яку будує Росія.

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