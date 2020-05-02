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Факты / Видео / Украина

24 атаки за сутки. Боевики усилили обстрелы под Донецком и Авдеевкой

Майские праздники сказываются на передовой. С начала суток боевики уже 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Накануне количество атак достигло 24, что является рекордным, в течение последних месяцев.

Самым горячим остается Донецкое направление. Здесь противник использует гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. Напряженной остается ситуация и в Авдеевский промзоне. Выполнять мирные договоренности и соблюдать тишину противник не собирается. С тяжелого вооружения бьют постоянно. Подробнее в сюжете Константина Мельникова.

Напомним, украинские бойцы уничтожили грузовик гибридных сил РФ в районе города Золотое Луганской области.

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