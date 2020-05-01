Отомстили за смерть бойца: силы ООС уничтожили машину боевиков

Украинские бойцы уничтожили грузовик гибридных сил РФ в районе города Золотое Луганской области.

29 апреля попали в транспортное средство из противотанкового ракетного комплекса.

Боевики везли на грузовике боеприпасы на свои позиции.

Читайте: Боевики обстреляли позиции ВСУ у Новомихайловка — травмированы бойца

— Раньше в этом районе в результате вражеского обстрела погиб украинский военный. Также оккупанты открывали огонь по жилым кварталам Золотого-4 и повредили несколько домов гражданского населения, — говорят в штабе ООС.

Речь идет о гибели бойца 93-й бригады Холодный Яр Алексея Лисина, который лишился жизни от осколочного ранения 28 апреля.

Метким выстрелом наши защитники напомнили противнику о неотвратимости наказания за свои преступные действия, додают в штабе.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем, а также с противотанкового ракетного комплекса и гранатометов.