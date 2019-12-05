25 лет Будапештскому меморандуму: почему его положения не выполняются

5 декабря – 25 лет с тех пор как Украина подписала печально Будапештский меморандум – международное соглашение с Соединенными Штатами, Россией и Великобританией о гарантиях безопасности государства в обмен на ее безъядерный статус. Украина потеряла третий в мире в ядерный потенциал. Позже к соглашению присоединились Китай и Франция.

Казалось бы, исторический момент для Украины. По условиям документа, наше государство получает защиту территориальной целостности в случае ядерной атаки. Прошло совсем немного времени по историческим меркам, и Киев понял, что его просто красиво обманули, а одна из стран-подписантов украла часть территории и пошла войной на своего соседа.

Схематично меморандум выглядел так: ядерное оружие – в обмен на гарантии безопасности. Но через 20 лет, когда нам понадобились эти гарантии, в документе не нашлось механизма, который заставлял бы агрессора соблюдать мир. Россия, которая должна была гарантировать нам безопасность, первой его и нарушила, аннексировав Крым и начав войну на Донбассе. Не помогли и другие подписанты Будапештского меморандума.

– Мне говорили, что нас могут обмануть. Я подумал: да разве президент Америки меня обманет, или тем более президент Борис Ельцин, который поддерживал целостность. И вот сейчас нас обманули по полной, – вспоминает второй президент Украины Леонид Кучма.

Сегодня, при упоминании о будапештском меморандуме на международном уровне, Киев испытывает определенное раздражение, все чаще стали раздаваться тезисы о том, что на самом деле это были не гарантии безопасности, а всего лишь заверения.

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Не меньше России в ядерном разоружении Украины были заинтересованы Соединенные Штаты.

– Больше всего в этом были заинтересованы Соединенные Штаты Америки. Почему? Все ядерные боеголовки, все баллистические ракеты, которые стояли на территории Украины, а их было 175, были направлены только на США и они это хорошо знали. Украина поступила благородно, Украина поступила в соответствии с договоренностями, – отметил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Америка якобы была готова оставить ракеты в Украине под контролем международного сообщества. Но Кремль был категорически против и шантажировал мир газовой войной и отказом обслуживать ядерные ракеты. Вот и договорились главные ядерные державы схитрить – заключить декларативный документ, который на самом деле не имеет никакой силы.

Фактически Украину просто обманули. Хотя дипломатически это называется трудностями перевода Будапештского меморандума. Мол, англоязычный термин security assurances означает в украинском тексте – гарантии безопасности. Что, скорее, может означать заверения безопасности.

Что же делать дальше? Эксперты советуют разные способы напомнить об обязательствах перед Киевом. От создания Фонда помощи Украине к обмену гарантий Будапештского меморандума на членство Украины в НАТО. Но пока ни один из них не является реалистичным.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Тимошенко призвала подписантов Будапештского меморандума выполнить гарантии.

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