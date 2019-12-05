25 років Будапештському меморандуму: чому його положення не виконуються

5 грудня – 25 років як Україна підписала сумнозвісний Будапештський меморандум – міжнародну угоду зі Сполученими Штатами, Росією та Великою Британією про гарантії безпеки держави в обмін на її без’ядерний статус. Україна втратила третій у світі у ядерний потенціал. Пізніше до угоди доєдналися Китай та Франція.

Здавалося б, історичний момент для України. За умовами документа, наша держава отримує захист територіальної цілісності в разі ядерної атаки. Минуло зовсім небагато часу за історичними мірками, і Київ зрозумів, що його просто красиво обдурили, а одна з країн-підписантів вкрала частину території і пішла війною на свого сусіда.

Схематично меморандум виглядав так: ядерна зброя – в обмін на гарантії безпеки. Але за 20 років, коли нам знадобилися ці гарантії, у документі не знайшлося механізму, що змушував би агресора до миру. Росія, яка мала гарантувати нам безпеку, першою її і порушила, анексувавши Крим і почавши війну на Донбасі. Не допомогли й інші підписанти Будапештського меморандуму.

– Мені говорили, що нас можуть обдурити. Я подумав: та хіба президент Америки мене обдурить, чи тим більше президент Борис Єльцин, який підтримував цілісність. І от зараз нас обманули по повній, – пригадує другий президент України Леонід Кучма.

Сьогодні, при згадці про будапештський меморандум на міжнародному рівні, Київ відчуває певне роздратування, дедалі частіше почали лунати тези про те, що насправді це були не гарантії безпеки, а всього лише запевняння.

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Не менш ніж Росія у ядерному роззброєнні України були зацікавлені Сполучені Штати.

– Найбільше в цьому були зацікавлені Сполучені Штати Америки. Чому? Всі ядерні боєголовки, всі балістичні ракети, які стояли на території України, а їх було 175, були спрямовані тільки на США і вони це добре знали. Україна поступила благородно, Україна поступила у відповідності з домовленостями, – зазначив перший президент України Леонід Кравчук.

Америка начебто була готова залишити ракети в Україні під контролем міжнародної спільноти. Але Кремль був категорично проти і шантажував світ газовою війною і відмовою обслуговувати ядерні ракети. От і домовилися головні ядерні держави схитрувати – укласти декларативний документ, що насправді не має жодної сили.

Фактично Україну просто обдурили. Хоча дипломатично це називається труднощами перекладу Будапештського меморандуму. Мовляв, англомовний термін security assurances означає в українському тексті – гарантії безпеки. Що, скоріше, може означати запевнення щодо безпеки.

Що ж робити далі? Експерти радять різні способи нагадати про зобов’язання перед Києвом. Від створення Фонду допомоги Україні до обміну гарантій Будапештського меморандуму на членство України в НАТО. Але поки жоден з них не є реалістичним.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Тимошенко закликала підписантів Будапештського меморандуму виконати гарантії.

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