Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы ведущие мировые державы подписали глобальное международное соглашение.

Владимир Зеленский хочет, чтобы США, Китай, Россия, Польша, Канада, страны Балтии, другие страны Евросоюза подписали глобальное международное соглашение, которое будет гарантировать суверенитет и территориальную целостность других стран.

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Также этот меморандум предусматривал бы ответственность за его нарушение.

– Не выполняется Будапештский меморандум. Это было серьезное соглашение, которое не было выполнено. Я считаю, что каждый документ должен говорить о правах, обязанностях и ответственности. В меморандуме не было пункта об ответственности, – сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что у него есть план Б на случай, если РФ будет блокировать решения по Донбассу во время встречи в нормандском формате 9 декабря. Подробностей президент не озвучил.

Источник: Gazeta Wyborcza