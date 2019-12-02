PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Украина предлагает заменить Будапештский меморандум новым договором

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы ведущие мировые державы подписали глобальное международное соглашение.

Украина предлагает заменить Будапештский меморандум новым договором

Владимир Зеленский хочет, чтобы США, Китай, Россия, Польша, Канада, страны Балтии, другие страны Евросоюза подписали глобальное международное соглашение, которое будет гарантировать суверенитет и территориальную целостность других стран.

Читайте: Я никогда не начну войну на Донбассе – Зеленский

Также этот меморандум предусматривал бы ответственность за его нарушение.

– Не выполняется Будапештский меморандум. Это было серьезное соглашение, которое не было выполнено. Я считаю, что каждый документ должен говорить о правах, обязанностях и ответственности. В меморандуме не было пункта об ответственности, – сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что у него есть план Б на случай, если РФ будет блокировать решения по Донбассу во время встречи в нормандском формате 9 декабря. Подробностей президент не озвучил.

Источник: Gazeta Wyborcza

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Транзит газа
Максимум 30% из одного источника: Зеленский поручил пересмотреть поставки нефти и газа
Владимир Зеленский
Зеленский сравнил диалог с Путиным с беговой дорожкой
Володимир Зеленський
Мы нашли интересное решение: Зеленский о снижении тарифов на тепло наполовину
Комитет избирателей сравнил эффективность работы действующей и предыдущей власти
Комитет избирателей сравнил эффективность работы действующей и предыдущей власти
Нормандская встреча и тарифы: Зеленский записал обращение из спортзала
Нормандская встреча и тарифы: Зеленский записал обращение из спортзала
Закон о госбюджете на 2020 год направили на подпись Зеленскому
Закон о госбюджете на 2020 год направили на подпись Зеленскому
Зеленский допускает разговор с Путиным по поводу транзита газа в Париже
Зеленский допускает разговор с Путиным по поводу транзита газа в Париже
володимир зеленський
Я никогда не начну войну на Донбассе – Зеленский
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка