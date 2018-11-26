В этих чрезвычайных условиях, когда Россия осуществляет откровенную, неспровоцированную агрессию против независимого Украинского государства, мы имеем полное право требовать от стран мира, от коллективных мировых органов безопасности конкретной, четкой, действенной помощи, включая военную.

Об этом заявила Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.

Лидер Батьківщини поблагодарила все страны за слова моральной поддержки, однако заметила: история Европы и мира в целом свидетельствует о том, что политика либерального потакания агрессору и его мнимого умиротворения не устраняет угрозу эскалации и большой войны в мире.

– Отдельно обращаюсь к странам-гарантам безопасности и суверенитета Украины по Будапештскому меморандуму. Пришло время выполнять гарантии, – убеждена председатель партии.

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Тимошенко заверила, что президент России Владимир Путин и сама Россия сейчас угрожают не только Украине.

– Речь уже давно идет об угрозе Европе и всему мировому порядку, который сложился по результатам Второй мировой войны. У вас еще есть время спасти мир от катастрофы, но это время истекает, – обратилась она к международным партнерам Украины.

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября. Катеры РФ открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачена три корабля и ранены 6 украинских моряков.

Фото: Alexander Prokopenko