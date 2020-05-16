250 тыс. человек без работы: как культура в Украине выживает во время карантина

Пандемия существенно сказалась на мировой экономике. Пока малый и средний бизнес подсчитывают убытки, культура и искусство должны радоваться: концерты и фестивали довольно легко перешли в онлайн-режим. Однако и эта сфера не избежала кризиса. К тому же, пандемия сделала невозможной работу кинопроизводителей. Страх перед болезнью, от которой сегодня нет лекарств, остановил многомиллионную индустрию. В Украине и всем мире.

Кинематограф — не единственная отрасль, которую коснулись строгие ограничения карантина. Шоу-бизнес также находится на долговременной паузе, с неутешительными последствиями.

Дошло до того, что даже Голливуд просит денег у государства, чтобы удержаться на плаву.

Запрет массовых мероприятий, в которые попадает и концертная деятельность, нанесет значительный удар компаниям-организаторам. Онлайн-концерты — не прибыльны, потому что их первая цель — благотворительность.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Украине прошла акция стоп культурный карантин.

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