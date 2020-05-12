Нет, это не НЛО: в Украине прошла акция стоп культурный карантин

В Киеве 12 мая в 22.00 представители отрасли культуры и креативной индустрии устроили акцию #стопкультурнийкарантин, которой хотели привлечь внимание к проблемам сферы во время карантина.

Главный месседж акции:

— Увидьте нас! Услышьте нас! Дайте возможность работать, поговорите с нами о том, как сообща разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины!

Артисты, художники, музыканты, балетмейстеры, организаторы мероприятий, кинотеатры, ивент агентства, технический персонал света, звука и сцены, декораторы, журналисты, пиарщики, маркетологи и билетные операторы объединились для проведения всеукраинской акции.































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Как заявили организаторы акции, правительства других стран активно внедряют программы поддержки населения и бизнеса, планируют поэтапный выход из карантина и прогнозируют возможные сценарии для индустрий, а украинское правительство еще только разрабатывает пути преодоления кризиса.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, когда в Украине откроют метро и заработает междугородный транспорт.