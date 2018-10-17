26 Оскаров и более 100 мультфильмов: история успеха Уолта Диснея

В Фактах на ICTV стартует рубрика Истории успеха о всемирно известных личностях. Каждую среду мы будем рассказывать о жизненном пути и малоизвестных фактах из биографий знаменитостей и сегодня это Уолт Дисней. На его счету первый звуковой и полнометражный мультфильм. За свою карьеру он снял более 100 фильмов, за которые 26 раз получал Оскар.

Детство мальчика совсем не напоминало одну из его сказок. Уже в восемь лет отец заставлял парня работать – разносить письма и рекламу. А в свободное время Уолт постоянно рисовал. И потом, с сорока долларами в кармане, он отправился в Голливуд, где они с братом Роем открыли в гараже собственную киностудию.

Читайте: Оскар 2019: Донбасс в списке претендентов

В 1953 году Уолт уговорил 17 семей продать ему землю неподалеку от Лос-Анджелеса, чтобы построить парк развлечений. Сейчас это всемирно известный Диснейленд.

Уолт Дисней умер в 1966 году от рака легких. С тех пор в фильмах и мультиках компании Disney не показывают пачки сигарок и героев, которые курят.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, кто будет представлять Украину на премии Оскар-2019.

Опубликовано Октябрь, 17 в 11:27



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.