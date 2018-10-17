26 Оскарів та понад 100 мультфільмів: історія успіху Волта Діснея

У Фактах на ICTV стартує рубрика Історії успіху про всесвітньо відомих особистостей. Кожної середи ми будемо розповідати про життєвий шлях та маловідомі факти з біографій знаменитостей і сьогодні це Волт Дісней. На його рахунку перший звуковий та повнометражний мультфільм. За свою кар’єру він зняв понад 100 фільмів, за які 26 разів отримував Оскар.

Дитинство хлопчика геть не нагадувало одну з його казок. Уже у вісім років батько змушував хлопця працювати – розносити листи і рекламу. А у вільний час Волт постійно малював. І згодом, із сорока доларами в кишені, він вирушив до Голлівуду, де вони з братом Роєм відкрили в гаражі власну кіностудію.

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1953 року Волт умовив 17 сімей продати йому землю неподалік Лос-Анджелеса, аби побудувати парк розваг. Нині це всесвітньо відомий Діснейленд.

Волт Дісней помер 1966 року від раку легенів. Відтоді у фільмах і мультиках компанії Disney не показують пачки сигарок та героїв, які курять.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, хто представлятиме Україну на премії Оскар-2019.

Опубліковано Жовтень, 17 в 11:27



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