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Факты / Видео / Украина / Общество

3 тыс. грн зарплата и холодные помещения: работа почтальонов в Украине

Глава Укрпочты имеет зарплату большую, чем президенты некоторых стран. По финансовым планам, в 2020 году Игорь Смелянский ежемесячно зарабатывать почти 2 млн грн. И это при том, что Укрпочта не частное предприятие, а государственное.

Сам он называет себя эффективным менеджером, который сделал Укрпочту лучшей почтой в мире. Но так ли это, если посмотреть на почтовые отделения изнутри? И что думают почтальоны о зарплате шефа в тысячи раз больше, чем у них?

Детали смотрите в репортаже Татьяны Доцяк, Екатерины Курбановой и Натальи Кулик.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Укрпочта посвятила киборгам почтовую марку.

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