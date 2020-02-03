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3 тис. грн зарплата і холодні приміщення : робота листонош в Україні

Очільник Укрпошти має зарплату більшу, ніж президенти деяких країн. За фінансовими планами, 2020-го року Ігор Смілянський щомісяця зароблятиме майже 2 млн грн. І це при тому, що Укрпошта не приватне підприємство, а державне.

Сам він називає себе ефективним менеджером, який зробив Укрпошту найкращою поштою у світі. Та чи так це, коли подивитись на поштові відділення зсередини? Та що думають листоноші про зарплату шефа у тисячі разів більшу, ніж у них?

Деталі дивіться у репортажі Тетяни Доцяк, Катерини Курбанової і Наталі Кулик.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Укрпошта присвятила кіборгам поштову марку.

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