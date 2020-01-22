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Факты / Украина / Общество

Они выстояли! Не выдержал бетон: Укрпочта посвятила киборгам почтовую марку

Министерство ветеранов сообщил, что в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне введут в обращение почтовую марку, посвященную защитникам Донецкого аэропорта в 2014-2015 годах.

Торжественная церемония спецгашения почтовой марки состоится 22 января в 14.00 в Киеве в музее на территории экспозиции, посвященной событиям на Донбассе.

– 22 января Укрпочта вводит в обиход почтовую марку Они выстояли! Не выдержал бетон, чтобы почтить защитников Донецкого аэропорта.

С 2014 года Укрпочта выпускает марки, посвященные украинской армии – в этом году на марке появятся киборги, – говорится в сообщении.

Тираж почтовой марки – 130 тыс. экземпляров. Ее стоимость – 9 грн. К почтовой марке выпущен конверт Первый день и изготовлен штемпель спецгашения.

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Напомним, 16 января в Украине отмечают День памяти киборгов. В этот день чтят память военных, которые держали оборону Донецкого аэропорта, которая длилась 242 дня – с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года.

Во время боев погибли 100 украинских воинов, ранены около 440 бойцов.

Все, что нужно знать о Дне памяти киборгов, можно прочитать в нашем материале.

Источник: Минветеранов

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