30 тыс. верующих и аномальные меры безопасности: Крестный ход УПЦ в Киеве

Несколько десятков тысяч верующих и аномальные меры безопасности. Так в столице прошел крестный ход Украинской православной церкви. Верующие отмечают 1031 годовщину Крещения Руси.

Уже традиционно верующие разных православных церквей Украины ходят к памятнику Владимиру в разные дни. Чтобы не было давки и недоразумений. Но молятся за одно и то же – за мир и спокойствие в государстве.

Центр города был перекрыт. Зайти на Владимирскую горку можно было только после осмотра правоохранителей. Из всей Украины ехали кто автобусами, кто электричками. Верующие не боятся ни жары, ни давки. Они здесь чтобы получить благословение и благодать.

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Глава УПЦ говорит, что сегодня вспоминают прежде всего святого Владимира, который был воинственным человеком, но крестившись – крайне изменился. Мощи крестителя Руси и монахов, которые подверглись преследованиям в советское время, – тоже на горке.

Также с Киево-Печерской, Святогорской и Покровской лавр привезли чудотворные иконы. К святыням утром было целое паломничество. Их выставили в Лавре. Туда с горки шествием люди прошли 4 километра.

Правоохранители насчитали 30 тыс. верующих. Уже завтра на Владимирской горке будут молиться прихожане Православной церкви Украины.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киеве проходит крестный ход УПЦ МП.

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