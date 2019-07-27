30 тис. вірян і аномальні заходи безпеки: Хресна хода УПЦ у Києві

Кілька десятків тисяч вірян і аномальні заходи безпеки. Так у столиці пройшла хресна хода Української православної церкви. Віряни відзначають 1031 річницю Хрещення Русі.

Уже традиційно віряни різних православних церков України ходять до пам’ятника Володимиру у різні дні. Аби не було тисняви та непорозумінь. Та моляться за одне й те саме – за мир і спокій у державі.

Центр міста було перекрито. Зайти на Володимирьску гірку можна було лише після огляду правоохоронців. З усієї України їхали хто автобусами, хто електричками. Віряни не бояться ані спеки, ані тисняви. Вони тут аби отримати благословення і благодать.

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Очільник УПЦ каже, що сьогодні згадують, передусім, святого Володимира, який був войовничою людиною, але охрестившись – вкрай змінився. Мощі хрестителя Руси та монахів, які зазнали переслідувань за радянських часів, – теж на гірці.

Також із Києво-Печерської, Святогірської та Покровської лавр привезли чудотворні ікони. До святинь зранку було ціле паломництво. Їх виставили в Лаврі. Туди із гірки ходою люди пройшли 4 кілометри.

Правоохоронці нарахували 30 тис. вірян. Уже завтра на Володимирській гірці молитимуться парафіяни Православної Церкви України.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві проходить хресна хода УПЦ МП.

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