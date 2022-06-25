30% застройщиков подняли цены в Киеве: стоит ли сейчас покупать квартиру

Более 50% застройщиков по всей Украине вернулись к работе. В Киевской области строители после деоккупации некоторых городов увидели разбитые материалы и поврежденные и так недостроенные жилища.

Возводят дома и в Киеве. Правда, чем больше застройщик, тем труднее ему запускать объекты. Рабочей силы – не хватает, потому что большинство мужчин ушли на фронт, к тому же из-за уничтожения россиянами ряда производств по всей Украине – проблема с закупкой стройматериалов, а это все влияет на цену жилья.

– Мы сейчас делаем все возможное, чтобы удержать цены на том уровне, на котором они есть, поскольку очень сложная ситуация с поставщиками, много разбомбленных предприятий, – рассказывает директор по маркетингу группы компаний DIM Ирина Михалева.

Часть же застройщиков все же сохранила довоенную цену за квадрат жилья, потому что материалы закупили до войны. Столичные застройщики говорят, спрос на квартиры не упал – клиентов, как и до войны, много, вот только запросы уже другие.

Большинство интересует наличие подсобных помещений, чтобы в случае обстрелов было где спрятаться. Эксперты по недвижимости говорят, что рынок жилья постепенно восстанавливается, постепенно растет и спрос, правда, за ними пойдет вверх и стоимость квадратных метров.

– Если взять в пример Киев, то примерно 10% застройщиков снизили цены, а 30% – повысили. Это сигнализирует, что у застройщика нет общепринятой стратегии, как двигаться и как пока быть, – говорит маркетинг-директор сайта недвижимости Денис Судилковский.

Эксперты советуют, если у вас есть деньги – покупайте жилье у застройщиков, продающих метры по довоенной цене. А если решили брать кредит или рассрочку – внимательно смотрите, фиксирована ли цена за квадратный метр в договоре, если так и цена вас устроила – не колеблясь покупайте жилье, потому что впоследствии оно может существенно подорожать.

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