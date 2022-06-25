30% забудовників підняли ціни у Києві: чи варто зараз купувати квартиру

Понад 50% забудовників по всій Україні повернулися до роботи. У Київській області будівельники після деокупації деяких міст побачили потрощені матеріали та пошкоджені й так недобудовані житла.

Зводять будинки й у Києві. Щоправда, що більший забудовник, то важче йому запускати об’єкти. Робочої сили – не вистачає, бо більшість чоловіків пішли на фронт, до того ж через знищення росіянами низки виробництв по всій Україні – є проблема з закупівлею будматеріалів, а це все впливає на ціну житла.

– Ми зараз робимо усе можливе аби утримати ціни на тому рівні на якому вони є, оскільки дуже складна ситуація з поставниками, багато розбомблених підприємств, – розповідає директор з маркетингу групи компаній DIM Ірина Міхальова.

Натомість частина забудовників все ж зберегла довоєнну ціну за квадрат житла, бо матеріали закупили до війни. Столичні забудовники кажуть, попит на квартири не впав – клієнтів як і до війни, багато, от тільки запити вже інші.

Більшість цікавить наявність підсобних приміщень, щоб у разі обстрілів, було де сховатися. Експерти з нерухомості кажуть, що ринок житла поступово відновлюється, поступово зростає і попит, правда за ними піде вгору і вартість квадратних метрів.

– Якщо взяти за приклад Київ, то приблизно 10% забудовників знизили ціни, а 30% – підвищили. Це сигналізує, що у забудовника немає загально прийнятої стратегії, як рухатися і як поки бути, – каже маркетинг-директор сайту нерухомості Денис Суділковський.

Експерти радять, якщо у вас є гроші – купуйте житло у забудовників, що продають метри по довоєнній ціні. А якщо вирішили брати кредит чи розстрочку – уважно дивіться, чи фіксована ціна за квадратний метр у договорі, якщо так і ціна вас влаштувала – не вагаючись купуйте житло, бо згодом воно може суттєво здорожчати.

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