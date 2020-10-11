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425 годовщина рождения Богдана Хмельницкого: в Суботове установили мемориальный крест

425 лет назад родился гетман Украины Богдан Хмельницкий. К этой годовщине в Суботове создали мемориальный объект, который связывает Хортицу и Никитинскую Сечь.

У усыпальницы Богдана Хмельницкого установили копию Надбаневого креста XVII века, оригинал казацкой святыни хранится в Никопольском краеведческом музее с 1929 года.

Идея такого объединения Хортицы, Никитинской Сечи и Суботова – это общественный проект Национального заповедника Хортица, казачества и неравнодушных. Вместе собрали 50 тыс. грн и создали точную копию святыни.

Этот мемориальный крест должен символизировать единство левого и правого берегов, всего казачества. А также привлекать внимание к историческим местам Украины, чтобы сохранить их.

Кроме того, один из важных мемориальных объектов создали и в Киеве в Бабьем Яру. И он будет сотрудничать с израильским мемориалом Яд Вашем.

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