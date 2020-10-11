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425 річниця народження Богдана Хмельницького: у Суботові встановили меморіальний хрест

425 років тому народився гетьман України Богдан Хмельницький. До цієї річниці у Суботові створили меморіальний об’єкт, що пов’язує Хортицю та Микитинську Січ.

Біля усипальниці Богдана Хмельницького встановили копію Надбаневого хреста XVII ст, оригінал козацької святині зберігається у Нікопольському краєзнавчому музеї з 1929 року.

Ідея такого об’єднання Хортиці, Микитинської січі та Суботова – це громадський проект Національного заповідника Хортиця, козацтва та небайдужих. Гуртом зібрали 50 тис. грн і створили точну копію святині.

Цей меморіальний хрест має символізувати єдність лівого і правого берегів, всього козацтва. А також привертати увагу до історичних місць України, аби зберегти їх.

Окрім того, один із важливих меморіальних об’єктів створили і в Києві в Бабиному Яру. І він співпрацюватиме з ізраїльським меморіалом Яд Вашем.

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