44 спасенных – первые результаты работы нового корпуса Охматдета

Всеукраинский долгострой с 2009 года – новый корпус детской больницы Охматдет – уже работает. И к тому же – на высокотехнологичном оборудовании. Линейный ускоритель – впервые в Украине в детской больнице. А на магнитно-резонансном томографе, которого также ранее не было в больнице – уже обследовали более 800 детей. Для обработки крови теперь новое оборудование, которое минимизирует побочные эффекты. Есть холодильник на экстренные случаи.

44 спасенных маленьких жизней – это первые результаты работы современного корпуса Охматдета.

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В этом году запустили пока один комплекс – радиологическое отделение и центр крови, а результаты уже впечатляющие и пациенты с медперсоналом не нарадуются – просторные комнаты, современная аппаратура и все процедуры в одном месте – ехать никуда не надо.

Достроить весь корпус обещают к концу следующего года – нужно еще более миллиарда гривен.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Охматдете медсестры присвоили лекарств на 8 млн грн.

Опубликовано Ноябрь, 30 в 11:24



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