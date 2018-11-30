44 спасенных – первые результаты работы нового корпуса Охматдета
Всеукраинский долгострой с 2009 года – новый корпус детской больницы Охматдет – уже работает. И к тому же – на высокотехнологичном оборудовании. Линейный ускоритель – впервые в Украине в детской больнице. А на магнитно-резонансном томографе, которого также ранее не было в больнице – уже обследовали более 800 детей. Для обработки крови теперь новое оборудование, которое минимизирует побочные эффекты. Есть холодильник на экстренные случаи.
44 спасенных маленьких жизней – это первые результаты работы современного корпуса Охматдета.
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В этом году запустили пока один комплекс – радиологическое отделение и центр крови, а результаты уже впечатляющие и пациенты с медперсоналом не нарадуются – просторные комнаты, современная аппаратура и все процедуры в одном месте – ехать никуда не надо.
Достроить весь корпус обещают к концу следующего года – нужно еще более миллиарда гривен.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Охматдете медсестры присвоили лекарств на 8 млн грн.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!