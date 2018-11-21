5 годовщина Майдана. Борьба за свободу и достоинство не завершилась

Уже 4 год подряд Лариса приезжает в Киев со Львовщины, чтобы возложить цветы к месту, где погиб ее сын Алексей. Он, как и большинство украинцев пришел на Майдан Независимости в ноябре 2013 года отстоять свое право на евроинтеграцию. Ведь правительство Януковича несколько лет уверяло мировое сообщество – наш курс Европа. Но почти перед самым подписанием ассоциации с ЕС, все резко изменилось. Приспешники Януковича и Азарова развернули Украину в сторону Москвы. Но украинский народ с такой позицией власти не согласился. И уже вечером 21 ноября начался Евромайдан.

Но никто даже не мог представить, что финал мирного противостояния станет кровавым. И жестокое избиение студентов 30 ноября показало – режим Януковича на людей не обращает внимания.

И даже миллионный митинг против произвола силовиков на Банковой не подействовал. Далее было огненное крещение, первые смерти майдановцев, произвол титушек и массовые расстрелы мирных людей.

Но, несмотря на расстрелы евромайдановцев, войну на Донбассе, аннексию Крыма и экономические трудности – и через 5 лет родственники говорят – их близкие кровь проливали не зря. Майдан изменил всю страну.

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Но больше всего украинцы опасаются, что убийцы Героев Небесной Сотни так и останутся безнаказанным. Мол, следствие идет слишком медленно. Однако в Генпрокуратуре утверждают, большинство из почти 5 тысяч дел уже раскрыли. Суды постановили 52 приговора, к лишению свободы приговорили 9 человек.

Правда, все главные фигуранты сразу после преступления покинули Украину, в основном скрываются под путинским крылом. Поэтому их достать пока невозможно.

Сейчас на Майдане о политиках не говорят, вспоминают Героев Небесной Сотни и всех погибших на войне, которую развязал российский агрессор.

К слову, Факты ICTV вспоминают события Революции Достоинства и рассказывают истории участников Евромайдана.

Опубликовано Ноябрь, 21 в 16:30



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